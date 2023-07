Il “grazie” degli Alpini di Paesana al loro diacono Pierino Vacchetta (FOTO)

Dopo il “diluvio” della sera precedente, una calda giornata di sole ha accompagnato gli Alpini di Paesana nel loro tradizionale “Incontro” al Trincerone di Pian Munè, giunto quest’anno alla sua 34^ edizione. Tantissime le Penne Nere convenute da ogni dove, tanti i gagliardetti dei vari Gruppi rappresentanti.

Partita in perfetto orario, la giornata ha via via snocciolato il più classico dei programmi: l’ammassamento presso il piazzale del Trincerone con registrazione dei partecipanti, la sfilata alla volta del cippo ai caduti (realizzato anni addietro dagli Alpini di Paesana), la cerimonia dell’alzabandiera e dell’“Onore ai caduti”, i saluti del capogruppo Giovanni Re, i discorsi ufficiali delle autorità presenti, la Liturgia della parola in ricordo del sacrificio degli Alpini in terra di Russia celebrata dal diacono-alpino Pierino Vacchetta ed il rinfresco finale, prima della distribuzione del “Rancio alpino” cucinato dai cuochi del Gruppo a base di polentone alpino con spezzatino e salsiccia, antipasto, formaggio, dolce finale, acqua e vino.

Immediatamente prima della celebrazione del Sacro Rito gli Alpini di Paesana hanno consegnato una targa al “loro” diacono Vacchetta per ringraziarlo della presenza e del costante impegno profuso per là Penne Nere di casa, ma anche per celebrarne pubblicamente gli 80 compiuti nel maggio scorso.

Tutti gli Alpini che si sono poi presentati alla biglietteria di Pian Munè con il cappello in testa si sono visti offrire una corsa andata e ritorno sulla seggiovia.