L'ANPI Mondovì sulla lapide partigiana distrutta a Roccaforte: "Gesto da condannare"

Ha suscitato notevole sgomento e indignazione il danneggimento della lapide partigiana in memoria di Matteo Michelis, martire della Libertà (leggi qui), a Roccaforte Mondovì.

In merito interviene la sezione monregalese dell'ANPI: "Lo scempio avvenuto a Roccaforte Mondovì - commenta il professor Stefano Casarino - va condannato in quanto frutto di quella suprema arroganza, stigmatizzata da Platone, che è naturale compagna di violenza e sopraffazione."

Un gesto da condannare al quale si contrappongono iniziative come quella dell'ANPI Mondovì che, proprio in questo periodo, si è occupata del restauro della lapide che era posta all'ingresso del complesso della Madonnina di Piazza, in memoria di Domenico Arnera, Luigi Borini, Franco Leonardi, Rocco Verdone e Alberto Lorenzo Tallone, fucilati il 27 dicembre del 1944.

L'iniziativa, condotta in sinergia tra l'amministrazione comunale e l'ANPI locale, è stata curata dal professor Ernesto Billò dell'Associazione Ignazio Vian. Una volta terminati i lavori alla Madonnina la lapide verrà riposizionata in un apposito e decoroso spazio.