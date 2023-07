Narzole, iniziano i lavori dell’asilo nido. “Un sogno, se ne parla da 20 anni”

“Non mi sembra vero, è un’opera di cui si parla da 20 anni e senza i soldi del Pnrr non avrebbe mai visto la luce, ma ora è il momento di essere felici perché stiamo realizzare una struttura fondamentale per il territorio”.

La sindaca di Narzole Paola Sguazzini commenta con grande soddisfazione l’iter che vedrà a settembre l’inizio dei lavori del nuovo asilo nido.

A realizzarli l’impresa narzolese di costruzione Fratelli Di Piazza Costruzioni, che si è aggiudicata il bando. Il costo totale sarà di 1 milione e 200 mila eur, che saranno completamente coperti dai fondi europei.

Aggiunge il primo cittadino: “Non è stato un lavoro facile per lo svolgimento delle pratiche burocratiche, ma devo ringraziare gli uffici comunali e i tecnici, che hanno lavorato con grande passione e sinergia per un obiettivo che stava a cuore a tutti”.