Rischio idrogeologico a Cherasco, c'è l’ok per due interventi da 1.7 milioni

A Cherasco partiranno a breve due importanti lavori per la messa in sicurezza del territorio dai rischi idrogeologici. Il primo riguarderà la realizzazione di un nuovo scolmatore in grado di convogliare le acque bianche derivanti dal concentrico di Cherasco direttamente nell’alveo del fiume Stura di Demonte in sostituzione dell’attuale conduttura ormai obsoleta. L’importo del progetto sarà in totale di 1.190 mila euro, 990 mila dei quali coperti dai fondi del Pnrr.



Interventi importanti riguarderanno poi la frazione di San Giovanni, come spiega il sindaco Carlo Davico: “L’obiettivo è quello di realizzare un complesso di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico, nella fattispecie di natura idraulica, che affligge i versanti collinari della frazione. Tale area è caratterizzata dalla presenza di diversi rii, molto profondi, causati dall’erosione nel corso dei millenni, che portano le acque meteoriche di una vastissima area, comprendente anche parte dei comuni limitrofi di Narzole, Salmour, Bene Vagienna e Trinità, a confluire nel fiume Stura di Demonte”.



Prosegue Davico: “Il verificarsi, con sempre maggiore frequenza, di eventi meteorici estremi, acuisce i problemi e rende urgente la realizzazione di manufatti adatti a sopportare tali eventi senza danneggiare ogni volta le infrastrutture interessate. Infatti, ad ogni evento temporalesco importante si verificano smottamenti o frane che causano ingenti danni alle strade comunali interessate, con necessità di interventi in regime di urgenza”.



L’importo del progetto è di 650 mila euro, interamente coperti dai contributi del ministero dell’Interno. “Siamo estremamente soddisfatti per l’ottenimento di questi finanziamenti perché ci danno la possibilità di avviare lavori importanti per ridurre il rischio idrogeologico sul territorio”, conclude il primo cittadino.