Robilante comune cardioprotetto: nella sede dei vigili urbani installato un defibrillatore semi-automatico

Una nuova postazione salvavita con Defibrillatore semi-Automatico Esterno (DAE) è stata installata presso la sede dei Vigili Urbani di Robilante, con la volontà di metterlo a disposizione dell’intera comunità.

Il dispositivo è stato donato al Comune da parte dalla famiglia di Secondo Giordano che ha destinato a questo scopo le offerte raccolte in occasione del decesso del loro caro. Un gesto di solidarietà che ha visto il coinvolgimento dei vicini di casa, della ditta I.M.R., della leva del ’73 e dei colleghi ed amici della Buzzi.

Il Comune di Robilante ha provveduto all’installazione e all’acquisto della teca termoregolata in cui la macchina è custodita.

Il Defibrillatore è un dispositivo che permette di intervenire in modo rapido ed efficiente in caso di arresto cardiaco per rianimare il paziente, consentendo la sopravvivenza nell’85% dei casi.

Il dispositivo è stato fornito da Rosario Lo Forte, responsabile del “Progetto Battikuore”.

Il Progetto Battikuore, attivo dal 2019 comprende una rete di oltre 150 postazioni salvavita, diffuse su tutto il territorio provinciale, inoltre offre un servizio di assistenza e manutenzione per tutti i defibrillatori, sia pubblici che privati.

Grazie a questo progetto è nata all’Associazione BattiKuore ODV che ad oggi ha formato oltre 2000 studenti delle scuole medie e superiori al corretto utilizzo del defibrillatore in caso di emergenza.

Per maggiori informazioni:

Associazione BattiKuore ODV

associazionebattikuore@gmail.com