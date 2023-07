Successo per l'estate bimbi a Pocapaglia

Si è conclusa lo scorso sabato 29 luglio con una grandiosa festa finale la strepitosa edizione 2023 dell’Estate Bimbi organizzata dall’Associazione Gruppo Narrazioni. Quest’anno il servizio si è svolto sia presso i locali della scuola dell’infanzia di Macellai, frazione di Pocapaglia, che hanno accolto un folto gruppo di bimbi dell’asilo, sia presso l’oratorio Amedeo di Savoia a Pollenzo, spazio del quale ha potuto usufruire un altro gruppo di bimbi dell’asilo unitamente al gruppo dei ragazzi delle elementari.

L’Associazione Gruppo Narrazioni, il cui Direttivo è composto da Martinotti Alfredo, Martinotti Mariateresa, Tina Veglia, Laratore Federica e Foglio Valentina, è attiva da diversi anni sul territorio di Bra, Pocapaglia, Sommariva del Bosco, Marene e dintorni nell’organizzazione di servizi dedicati a bambini e ragazzi, come ad esempio i doposcuola, i laboratori ludici, artistici e creativi, le attività educative e, non in ultimo, l’Estate Bimbi di Pollenzo e Pocapaglia, che quest’anno ha accolto ben 46 bambini e bambine di età compresa tra i 3 e gli 11 anni.

Nei mesi di giugno e luglio i bimbi che hanno preso parte al progetto hanno potuto divertirsi, stare insieme e imparare tante cose nuove. Si sono cimentati in moltissime attività sempre diverse, dai laboratori artistici, di cucito, di cucina e orticoltura, alle attività sportive e teatrali, al canto e al ballo, ai giochi di gruppo, allo svolgimento dei compiti delle vacanze, alle passeggiate all'aria aperta, alle attività con gli animali, alle cacce al tesoro, alla visione di film e cartoni animati, alle giornate in piscina, alle gite e a molto altro ancora.

La novità di quest’anno è stata costituita dal grande spettacolo finale a tema “Shrek” (il famoso film d’animazione DreamWorks del 2001) che i bambini hanno preparato nel corso dei mesi estivi, divertendosi e impegnandosi non solo nel recitare, cantare e ballare, ma anche nel preparare con le loro mani i costumi, gli oggetti di scena e anche le scenografie. La recita del 29 luglio è stata un grande successo per i piccoli attori, ballerini e cantanti, che si sono esibiti davanti alle famiglie, alle aziende sponsor e alle autorità locali in una performance davvero memorabile. La festa si è poi conclusa in bellezza con un sostanzioso buffet.

Soddisfatti per l’ottima riuscita della festa nonché dell’edizione 2023 del progetto, i membri del Direttivo dell’Associazione ci tengono a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a renderla un successo. In primo luogo le aziende locali Monchiero & C. S.N.C., Sodano S.R.L., Autotecnica 3G S.N.C., I Desbela e una famiglia di Pollenzo che però ha preferito restare anonima, i quali hanno contribuito all’acquisto delle magliette a tema “Shrek” che sono state donate ai piccoli partecipanti dell’Estate Bimbi, del materiale necessario per la realizzazione del magnifico murales (sempre a tema “Shrek”), che è stato eseguito sul muro esterno dell’oratorio Amedeo di Savoia di Pollenzo, e delle stoviglie necessarie per la distribuzione dei pasti ai bambini. Con i fondi da loro stanziati, queste aziende hanno inoltre contribuito a pagare i diritti S.I.A.E., necessari per poter svolgere la tanto attesa festa finale, e a formare le operatrici del servizio in tema di Primo Soccorso, in modo da garantire la più assoluta sicurezza per i bambini.

L’Associazione desidera inoltre ringraziare il Sindaco di Pocapaglia, Antonio Riorda, unitamente all’Assessore Morena Grosso, per aver aiutato nella gestione degli imprevisti dell’ultima ora e per aver concesso l’utilizzo dei locali della scuola dell’infanzia di Macellai; i cantonieri Antonio Gullo ed Emanuele Tribaudino per essersi occupati giornalmente del trasporto del pranzo; la mensa comunale di Pocapaglia e la sua cuoca Irene La Placa; il Sindaco di Bra, Giovanni Fogliato, e l’Assessore Lucilla Ciravegna per la continua collaborazione; la mensa comunale di Bra ed il suo cuoco Antonio Petti.

Un sentito ringraziamento va anche a tutti i volontari che hanno donato il loro tempo, le loro energie e le loro conoscenze ai bambini, trasmettendo loro, attraverso laboratori, giochi e attività, tanti insegnamenti utili e interessanti. Tra questi troviamo: Roberto Badellino, presidente dell’A.I.B. (Anti Incendi Boschivi) del distretto di Cuneo, il quale ha spiegato ai bimbi le regole fondamentali su come prevenire gli incendi boschivi; Caterina Campolo (arbitro professionista) che ha insegnato ai bambini quanto sia importante il messaggio delle pari opportunità; Christian, il cui contributo è stato prezioso per la realizzazione del sopra citato murales; Gianfranco Delcampo, che ha concesso l’utilizzo del materiale necessario per lo svolgimento