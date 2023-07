I vigili del fuoco di Cuneo sono intervenuti questa mattina, lunedì 31 luglio, per verifica dissesto statico in via Amedeo II, angolo via XX Settembre a Cuneo.

L'intervento si è reso necessario in seguito alla caduta di alcune piastrella da un condominio. L'area è stata messa in sicurezza e cintata, in attesa delle ulteriori verifiche e dei necessari interventi in capo all'immobile.