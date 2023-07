Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese nei pressi di Valmala, in territorio di Busca per una donna che, a seguito di una caduta lungo il sentiero per raggiungere la croce di San Bernardo, è caduta provocandosi un trauma alla spalla.

Intervenuti in loco, i tecnici della squadra di Dronero hanno spinalizzato la paziente per trasportarla alla base del sentiero, dove sono poi stati raggiunti dall'autoambulanza.