Vettura a fuoco a Moretta, intervengono i vigili del fuoco

I Vigili del Fuoco di Saluzzo sono intervenuti a Moretta per un incendio autovettura.

La vettura, una Fiat Panda, ha preso fuoco in via Balbis, una strada poco lontana dalla centrale piazza Umberto I, antistante il Municipio, dove era parcheggiata.



Dopo averla messa in moto il conducente si è accorto del fumo che fuoriusciva dal cofano e ha deciso di spostarla andando verso via Balbis, a circa 500 metri dal parcheggio, così da non arrecare danno alle altre autovetture.