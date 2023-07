Infortunio nel cantiere del Tenda Bis, Cgil: "Non devono essere i lavoratori a pagare il prezzo più alto"

Ennesimo grave infortunio in un cantiere edile. È accaduto oggi nel cantiere dell'opera pubblica commissariata più importante della nostra provincia: il Tenda Bis.Una drammatica conferma della pericolosità del lavoro in galleria già denunciata, con specifico riferimento a questo cantiere, con ben tre esposti presentati alle Autorità competenti dalla FILLEA CGIL e dalla CGIL Cuneo, i primi due a maggio 2022 e l'ultimo in ordine di tempo a giugno 2023.



I Segretari generali FILLEA CGIL Cuneo Nicola Gagino e CGIL Cuneo Piertomaso Bergesio dichiarano che:

"Le mancate risposte e quelle ottenute, sommarie e non esaustive, non ci tranquillizzano rispetto alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati come pure ci allarma la mancata applicazione in tale cantiere degli accordi nazionali per le opere commissariate in relazione agli orari di lavoro.

Le nostre segnalazioni nascono dal ravvisare condizioni di rischio ed hanno lo scopo di prevenire l'accadimento di fatti drammatici come quello odierno.

Pertanto chiediamo alle Autorità preposte di approfondire ulteriormente le condizioni di sicurezza applicate all’interno del cantiere del Tenda Bis.

Non devono essere i lavoratori a pagare il prezzo più alto, a rischio della propria incolumità, quando i lavori sono in ritardo e si fa pressante l'esigenza di portare a termine le opere."