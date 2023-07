Belle giornate estive con una pausa nel primo fine settimana di agosto

Nei primi giorni di agosto le correnti occidentali manterranno un clima caldo e per lo più soleggiato, anche se occasionalmente non mancherà qualche fenomeno temporalesco sui rilievi. Questo andamento sarà presente fino a venerdì, quando un fronte freddo atlantico farà abbassare le temperature nel primo weekend di agosto portando anche un po' di maltempo.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione.



Da oggi lunedì 31 luglio a giovedì 3 agosto. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medie ed alte innocue. Qualche isolato fenomeno anche temporalesco, sarà possibile sui rilievi nelle ore pomeridiane o serali. Temperature nella media o leggermente oltre, con valori massimi compresi tra 28 e 32 °C un po' afosi. Le minime saranno comprese tra 18 e 22 °C.



Venti generalmente assenti o deboli a regime di brezza sulle pianure. Sulle Alpi invece saranno possibili forti raffiche tra media e alta quota per Foehn, che occasionalmente potranno raggiungere le pianure adiacenti domani.



Da venerdì 4 agosto. Una perturbazione atlantica porterà un cambio del tempo con probabili rovesci e temporali, ma soprattutto un calo delle temperature, che di giorno non andranno oltre i 27/28 °C e di notte scenderanno anche localmente sotto i 15 °C.



