Monopattini elettrici

Uno dei motivi per i quali monopattino elettrici e gli altri mezzi che fanno parte del trasporto elettrico sono diventati famosi è l’attenzione all'ambiente che è tema rispetto al quale nessuno può mettere la testa sotto la sabbia, visto i cambiamenti climatici che abbiamo visto anche quest'anno, e visto il crescente inquinamento globale.

Quindi facciamo riferimento a quelle persone che decidono di rinunciare all'auto come mezzo di trasporto quotidiano come gesto nella lotta all'inquinamento.

Ma poi giustamente ci sono anche dei motivi pratici che possono spingere una persona a comprare un monopattino elettrico perché gli stesso sono molto più agevoli per muoverci nel traffico senza avere problemi di code o parcheggio e addirittura le possiamo portare anche sopra i mezzi pubblici o nel bagagliaio dell'auto per tratti più lunghi, o addirittura anche se li possiamo portare nei treni

Poi c'è anche una questione di risparmio perché questi mezzi si ricaricano tramite la corrente che non hanno bisogno di altro per funzionare quindi ci sono anche tante altre specie di manutenzione in meno rispetto che la macchina.

In ogni caso un monopattino elettrico è un tradizionale monopattino che ha un motore che ci consente di muoverci senza spingersi con il piede e la zona per gli stessi piedi è orientata su una superficie verticale così che i piedi stiano uno dietro l'altro, e quindi per guidarlo abbiamo bisogno di un orientamento simile a quando stiamo insieme a una bici.

Ogni caso è a sé nel senso che ci sono persone che sono più abili di altre a iniziare subito ad apprendere a guidare il monopattino, ma in genere non ci sono grandi difficoltà nell’acquisire dimestichezza.

Per quanto riguarda le altre cose da sapere la durata della batteria dipende da come e a quanto lo utilizziamo e quindi anche alla velocità media, e in genere parliamo di 40 km con il tempo per la ricarica che va dalle 4 ore 5 ore, ma dipende molto dal modello.

Di certo mediamente un monopattino elettrico può pesare sui 20-30 kg, e può raggiungere una velocità anche di 30 km orari

Molte persone quando non sono esperte nell'ambito e hanno in mente di comprare un monopattino elettrico lo confondono con l'kg, e che è un mezzo di trasporto a due ruote che si muove o sempre grazie a un motore elettrico alimentato da una batteria che però è più complesso da guidare perché non ha un manubrio, e si comanda nclinando i piedi in avanti, indietro o lateralmente.

Praticamente le ruote sono indipendenti e ciascun piede comanda una tra queste e il movimento da fare per muoversi è simile a quello dello skateboard, e si basa sulla capacità di stare in equilibrio e quindi si tratterà di dover fare un po' di pratica.

Quindi lo svantaggio rispetto ai monopattini è che possono essere agli inizi più complessi da guidare ma il vantaggio è che sono più leggeri e meno ingombranti da portarsi dietro pur avendo una velocità più ridotta, e un’autonomia minore.