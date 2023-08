Un pergolato per esterni rappresenta la soluzione migliore per chi vuole sfruttare il suo ambiente che può essere terrazzo o giardino tutti i dodici mesi dell'anno. Però quando si fa questa scelta bisogna soprattutto capire il materiale migliore, fermo restando che di solito le tipologie sono due a disposizione cioè legno e alluminio: quindi è bene capire come scegliere il materiale più adatto in questo caso.

Teniamo presente che chi ha la fortuna di avere un'abitazione con un ampio terrazzo o un bel giardino avrà anche il dovere di sfruttarlo, sapendo organizzare e rendendo godibile lo spazio esterno, anche se non è una cosa così facile come pensiamo.

Le persone meno ambiziose potrebbero accontentarsi in questo caso di ripararsi dalla luce e dal sole estivo con le tende però c'è chi non si accontenta perché vuole qualcosa di originale e che aggiunga carattere a quella casa: in questo senso il pergolato è un ottimo occasione.

Chiaramente è anche giusto dire che parliamo di un'installazione più costosa di un normale gazebo o di una tettoia in legno, ma ci consente di proteggere al meglio lo spazio esterno e per poterlo sfruttare anche nella stagione di mezzo.

Il pergolato inoltre è costituito da una struttura portante essenziale e da una serie di traverse che dovranno sostenere le coperture che possono essere mobili o fisse con lo scopo di lasciare tutti i dati liberi per far filtrare la luce oppure per chiuderli e a ripararsi da sole e vento.

Ma come accennavamo prima sarà molto importante scegliere il materiale giusto tra legno e alluminio.

Pergolati esterni: legno o alluminio?

Quindi le soluzioni più gettonate riguardano strutture in alluminio o in legno, tenendo presente che alcuni casi rari si potrebbero optare anche per l'acciaio che però è molto pesante.

Ma in ogni caso una cosa positiva è che la tecnologia in questo settore ha fatto passi da gigante e quindi le differenze tra i due materiali sono minime.

Quel che è certo che per avere un risultato soddisfacente il pergolato dovrà assicurare un design che riuscirà a integrarsi in maniera armoniosa con la struttura funzionale che dovrà resistere all'usura delle intemperie, oltre che dovrà essere omogeneo allo stile che già esiste.

Per quanto riguarda i vantaggi del pergolato in legno possiamo dire che non bisogna più farsi condizionare da quello che sentivamo in passato perché ormai grazie alla moderna tecnologia sono state realizzate molte strutture in legno che sono molto resistenti e che addirittura si possono paragonare ad alluminio.

Di conseguenza pensare che si usura facilmente non ha più senso perché ci sono trattamenti particolari per evitare che agenti atmosferici intacchino l'integrità del materiale.

Inoltre parliamo di un materiale assolutamente imbattibile dal punto di vista estetico però ha come svantaggio i costi mediamente superiori all’indio e molte più manutenzioni da fare.

Invece l'alluminio al contrario è molto amato per il fatto che dura tanto e per la manutenzione che è praticamente inesistente, visto che parliamo di un materiale che riuscirà a resistere agli agenti atmosferici e agli spazi termici, senza nessuna fatica, avendo anche un design minimalista e un'estetica essenziale, che gli consentono di adattarsi a qualunque contesto.