Rifiuti della lavorazione del legno: cosa c’è da sapere

Tantissime attività lavorative presentano dei rischi per la salute ad esse correlati, ed è molto interessante chiedersi quali siano i rischi per chi svolge attività di falegnameria.

Tralasciando i rischi di natura infortunistica, per i quali è ovviamente necessario seguire sempre tutte le accortezze del caso ed evitare manovre brusche e improprie quando di utilizzano macchinari e strumenti di vario tipo, il rischio principale per chi svolge questo tipo di attività è legato alla presenza dei rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno.

Da questo punto di vista vige, purtroppo, non poca disinformazione: mentre in determinati contesti si producono dei rifiuti la cui pericolosità è conclamata, di conseguenza si adottano tutte le attenzioni del caso, nel mondo della falegnameria purtroppo non è sempre così, eppure anche questo tipo di rifiuti possono avere dei risvolti negativi per la salute.

In che modo i rifiuti della lavorazione del legno possono rivelarsi pericolosi

Sebbene il legno non sia, di per sé, un materiale pericoloso, la sua lavorazione in trucioli può divenire una minaccia per la salute.

Rispetto ad altre sostanze dalle dimensioni minime, si pensi ad esempio al classico particolato, i trucioli sono senz’altro molto meno pericolosi in quanto le loro dimensioni medie sono ben superiori rispetto alle polveri sottili, tuttavia non è da escludere che, nell’ambito delle varie lavorazioni, si producano dei residui talmente piccoli da poter essere inalati.

In questi casi, purtroppo, anche il legno può divenire cancerogeno (determinate tipologie di legno sono da considerarsi più pericolose rispetto ad altre) senza trascurare la possibilità che insorgano altre problematiche per la salute quali delle difficoltà respiratorie.

Alcuni tipi di legno, inoltre, possono causare delle reazioni a livello cutaneo, di conseguenza l’esposizione ai relativi trucioli può provocare eczemi ed allergie; un altro aspetto, questo, che merita di essere considerato.

I residui di legno derivanti dalle lavorazioni poste in essere in falegnameria possono presentare anche altre criticità: oltre ad incidere negativamente sull’igiene complessiva degli ambienti, ed elementi così piccoli sono davvero difficili da eliminare con una pulizia superficiale, non bisogna dimenticare che il legno, anche laddove ridotto in piccole particelle, è un materiale infiammabile, di conseguenza la presenza di tali residui in uno spazio chiuso può accentuare il rischio che possa svilupparsi un incendio, anche per queste ragioni, dunque, tali residui vanno trattati a dovere.

Necessario adottare tutte le dovute accortezze anche in questa professione

Sulla base di quanto visto, dunque, è fondamentale che chi svolge questo tipo di attività tratti adeguatamente i rifiuti derivanti dalla lavorazione del legno: come detto in precedenza una semplice pulizia non è sufficiente, è dunque per eliminarne ogni traccia e rendere sicuri i locali di lavoro è necessario utilizzare strumenti specifici quali gli aspiratori industriali presentati nel sito web www.depureco.com .

Nell’esecuzione delle lavorazioni, inoltre, è sempre bene proteggere le vie respiratorie con una mascherina FFP2, ad ogni modo è sempre utile far effettuare una valutazione dei rischi di livello professionale per definire se sia o meno necessario adottare degli specifici DPI, ovvero dispositivi di protezione individuale.