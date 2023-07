Sampeyre: oltre 3 mila persone al concerto di Biagio Antonacci [FOTO E VIDEO]

“Funziona solo se… stiamo insieme!” Un grandissimo successo per il festival Suoni delle Terre del Monviso che ieri, domenica 30 luglio, ha ospitato a Sampeyre - Vallone Sant’Anna il concerto di Biagio Antonacci.

Oltre 3 mila persone, per quello che è stato, come ha detto il noto cantautore "non un concerto, ma un incontro”, nella forza della condivisione e straordinaria sua bellezza.

“Io vi ringrazio per essere venuti - ha poi aggiunto emozionato - per la lunga strada che avete fatto oggi per essere qui. E ringrazio tutto lo staff dell’organizzazione”.

Straordinaria energia e tantissimi i successi cantati: da quelli che basta un solo accordo per indovinarli, come la celebre “Iris”, a quelli recenti come il brano “Tridimensionale”. Canzoni poi più di nicchia, come la delicata “Coccinella”.

Biagio Antonacci ha saputo coinvolgere le persone ed anche trasmettere loro messaggi davvero profondi: “Non aspettate, il tempo poi passa. Incominciate adesso ad essere persone diverse”. Ha sottolineato così l’importanza dei legami, anche quelli con gli animali, dell’esprimere i sentimenti belli senza avere il timore di un “Ti voglio bene” o di un “Ti amo”; l’importanza, inoltre, di comprendere quanto la pace sia impegno di ciascuno e la vita, per ognuno, una fortuna, unica e straordinaria possibilità. Parole molte sentite, che hanno accompagnato le canzoni. E il pubblico ha risposto con grande affetto, emozione e partecipazione.

Meraviglioso è stato, ad un certo punto, l’alzarsi in piedi delle persone per ballare. Ad uno ad uno Biagio Antonacci ha poi presentato e ringraziato i musicisti: un pensiero particolare è stato rivolto al chitarrista ed amico Massimo Varini, che ieri ha festeggiato sul palco il giorno del suo compleanno.

Gli applausi, i sorrisi, la bellezza e l’energia sono stati i protagonisti assoluti di questa giornata.

Al termine del concerto le persone hanno avuto la possibilità di conoscere, in uno dei gazebo posizionati, l’associazione L’Airone, le cui attività sono rivolte a bambini e ragazzi autistici.

L’evento ha visto l’attenta organizzazione di Suoni dal Monviso, con la collaborazione di Occit’amo.

Tantissimi i volontari coinvolti, insieme agli operatori della Croce Rossa, ai Carabinieri, alla Protezione Civile, ai Vigili ed agli uomini della sicurezza. Un importante aiuto è arrivato anche dalle varie amministrazioni, di Sampeyre e dei Comuni limitrofi.

La musica dal vivo di Biagio Antonacci ha raggiunto ieri l’Alta Val Varaita, in un panorama assolutamente mozzafiato. Lassù immersi, circondati dal verde dei prati e degli alberi, nelle meravigliose e molteplici tonalità. Lassù, più vicini al cielo e nello stesso tempo a contatto con la terra ed il proprio essere, per festeggiare le emozioni capaci di restare.