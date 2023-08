Boma di Varazze: il 3 agosto serata con V. S. Four One

Giovedì 3 agosto alle ore 20.00 arriva al Boma di Varazze, per l’appuntamento settimanale della la rassegna jazz Happy Dinner, V. S. Four One.

Un progetto nato dall’incontro del sassofonista sanremese Andrea De Martini con un formidabile quartetto di jazzisti veneti, giovani talenti emergenti, che proporranno un progetto che si distingue dagli altri in circolazione per una particolarità, la presenza del vibrafono.

Il repertorio scelto infatti scava alla ricerca di quei brani e melodie che ben si prestano alla sonorità del vibrafono, non limitandosi all’ambito jazz, ma attingendo anche al modo delle colonne sonore dei grandi film e telefilm, alla bossa nova, alla canzone italiana, al pop stesso.

Ad accompagnare Andrea de Martini ci sarà Dario Ponara al vibrafono, Francesco Mascolo alla batteria, Christian Guidolin al basso e Michele Zanasi alla chitarra.

Appuntamento nella splendida cornice della Marina di Varazze, nella "terrazza fronte mare", una cena alla carta o con menù degustazione. Per info e prenotazioni chiama lo 019 934530. Sito Web: https://www.bomavarazze.it.