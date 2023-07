La Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì promuove i lavori manuali

Dall’edizione record 2022 il primo risultato è concreto e tangibile: è aumentato il numero di espositori che hanno scelto la Mostra dell’Artigianato Artistico di Mondovì Piazza come luogo ideale per promuovere le proprie creazioni durante la settimana di Ferragosto. Il capoluogo del Monregalese si prepara dunque a riproporsi come centro nevralgico su diversi fronti legati al turismo, all’intrattenimento, all’arte in tutte le sue forme.

La 55esima edizione della manifestazione, la seconda dopo il prestigioso riconoscimento di fiera di interesse nazionale, vuole superare le 500 presenze complessive ai laboratori proposti da sabato 12 a martedì 15 agosto: quattro giorni di full immersion nelle diverse forme d’arte e dell’ingegno. Un viaggio senza alcuna barriera, inclusivo ed eclettico. I workshop, in particolare quelli proposti nell’era post Covid, hanno registrato il tutto esaurito, suscitando e scatenando l’interesse di adulti e bambini.

"Il nostro motto – commenta Mattia Germone, presidente dell’Associazione ‘La Funicolare’ – riprende una frase di Henry Matisse: “La creatività richiede coraggio”. Nei laboratori della Mostra dell’Artigianato Artistico l’intenzione è proprio quella di offrire a tutti la possibilità di superare le proprie incertezze e realizzare i propri sogni. I materiali verranno forniti, l’opera realizzata rimarrà in ricordo dell’esperienza vissuta. Nell’era dei social, offriamo qualcosa di concreto: un oggetto destinato a raccontare una storia, vissuta con emozione e trasporto".

Diverse le sedi in cui avranno luogo le variegate attività: dal Museo Civico della Stampa ai Giardini del Belvedere sino ai portici soprani di piazza Maggiore.

Numerosi i professionisti in campo per accompagnare il cammino dei ‘coraggiosi’, a partire da Simona Iorio con ‘A fish on a cloud’, stampe solari; continuando con il workshop di Urban Sketching di Giovanni Gastaldi, ‘Tutti sanno disegnare!’, l’arte del legno trasmessa da Veronica e Nicolò Correndo, ‘Artista falegname per un’ora’, sino al cucito creativo dello Spazio Telamundi, ‘Sarto si diventa! Scopriamo i punti base del cucito a mano’, Giuseppe Della Giustina, in arte Cimarosa, propone ‘Ceramista in erba’, la Cooperativa Sociale Perla con Vale e Sasà il laboratorio ‘Ceramica – fili della stessa trama’. Il Museo Civico della Stampa in campo con ‘Impasta e stampa’ (laboratorio di carta riciclata e stampa con caratteri mobili di legno), ‘Il cielo di Mondovì’ (laboratorio di stampa tipografica) e ‘Piccoli Gutemberg’ (laboratorio di caratteri mobili).

La Besio 1842, in collaborazione con il Museo della Ceramica, propone laboratori di decorazione su ceramica mentre Giancarlo Fiesco e l’aiutante di bottega Jacopo Romeo guideranno nel mondo delle lavorazioni in terracotta, manufatti al tornio. Tilly Creatif di Matilde Boglio proporrà la realizzazione di bigliettini augurali, Francesca Beccaris – La Pitusa Fiori e Arte il laboratorio di Home Decor con realizzazione di un micromondo sottovetro, mentre Laura Bossi – Shambaloo, condurrà l’inedito laboratorio portapiante in macramé.

Dall’unione dei due Musei di Piazza (della Ceramica e della Stampa) ecco ‘Linoleum: incidere come Picasso’: il workshop di Giulia Mezzadri, finanziato dalla Fondazione CRC, sarà finalizzato alla produzione di immagine monocromatica incisa su linoleum.