L’orchestra spettacolo “Ripopolare” per la prima volta in Valle Varaita, a Casteldelfino

Venerdì 4 agosto. alle ore 21.00, l’Anfiteatro della Piazza “Santi del Popolo” di Casteldelfino ospiterà l’Orchestra spettacolo” Ripopolare” per un concerto dell’ensemble di violini, chitarre, flauti, cornamuse, violoncelli con repertorio tradizionale che va dall’Occitania all’est Europa spaziando dalla penisola scandinava al sud America e con impianto scenico di luci e audio a cura di All-in-one di Claudio Allione di Bra.

L’orchestra Ripopolare nasce nel 2016 come ensemble di violini a seguito di un corso di musica per ragazzi a Pradleves. Con gli anni, il corso è stato aperto ad altri strumenti come chitarra, flauto e cornamusa. Alla quinta edizione nel 2021 si uniscono violoncelli e percussioni, e così l’ensemble raggiunge le dimensioni di una orchestra di circa 40 elementi, dando vita alla nascita di un vero e proprio Festival Ripopolare che organizza annualmente concerti e corsi di musica popolare per giovani musicisti nelle vallate del cuneese.

La caratteristica del collettivo è di unire il divertimento di fare musica insieme, alla pratica dello strumento su un repertorio popolare e coinvolgente. I componenti sono ragazzi e studenti dai 6 ai 18 anni che si mettono in gioco e condividono il palco con amici e musicisti professionisti. L’obiettivo durante i concerti è di fare un viaggio intercontinentale in cui la musica diventa il linguaggio unico per scoprire storie, culture e tradizioni differenti o inaspettatamente simili.

Gli insegnanti del corso nonché componenti dell’orchestra sono, per il violino le sue sorelle sampeyrese Chiara e Sara Cesano, per la chitarra Dario Littera, per le percussioni Lorenzo Armando e per i flauti e cornamuse Marco Barbero.

“Una serata eccezionale – dichiara il sindaco Domenico Amorisco – che l’Amministrazione comunale ha voluto regalare a quanti già stanno a Casteldelfino e a tutti quelli che accoreranno per lo spettacolo musicale di una orchestra che si esibisce per la prima volta in Valle Varaita e, non a caso a Casteldelfino, in una piazza ad anfiteatro che è unica nel suo genere non soltanto in Valle Varaita ma anche nell’intera provincia di Cuneo, Il mio invito è di accorrere numerosi per una serata eccezionale, per un concerto musicale eccezionale, in un anfiteatro che è unico ed altrettanto eccezionale”.