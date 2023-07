Terza edizione per "I racconti della quercia" a Farigliano

“I racconti della quercia “che si svolgerà a Farigliano in località Sarmenga sabato 5 agosto alle ore 21,15 con lo spettacolo “ Altri sguardi “, è giunto alla terza edizione e quest’anno è abbinato alla” Maratona Per Elisa “,in ricordo e memoria di Elisa Raspino, Charity per la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.



La serata è dedicata oltre che a Elisa Raspino anche a Ernesto Chiarena e a ttuti coloro che, purtroppo, sono stati sconfitti dalla malattia.

L’idea nasce in seguito all’incontro tra Ilva Fontana, regista e attrice e la giornalista, blogger e divulgatrice scientifica, Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, durante una serata organizzata dal comune di Dogliani nell’inverno 2022.



“Da tempo cercavo il modo di trasformare il lutto personale per la perdita di mio marito in qualcosa di positivo, che potesse aiutare a superare la difficoltà “ racconta Ilva Fontana autrice dello spettacolo “ quando ho incontrato la famiglia di Elisa Raspino e il loro progetto. Mi sono innamorata delle persone e della loro iniziativa ed è nato l’embrione di questo spettacolo che ha come fulcro la poesia e l’arte, in particolare delle donne.”



A sostenere attivamente la raccolta di fondi per Candiolo sarà presente la preparatissima Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina , impegnata da tempo a sostegno di questa Charity e autrice di un libro per la prevenzione dal titolo “Confessione di una vitamina” .



La magia dello spettacolo, ai piedi di un meraviglioso albero secolare, viene suggerita dalla recitazione di poesie da parte di Ilva Fontana e Elma Casetta accompagnate dalle meravigliose evoluzioni delle atlete del “Pole Dance Virtude Alba“ ( Chiara Benedicti , Cinzia Lioia e Francesca Viglino ) dalle ballerine del gruppo Danza Centro Sportivo Val Maira , dalle giovanissime ballerine (Sofia Avagnina e Giulia Tarantino ) della scuola di danza “Studio 2 “ Mondovì e dai Musicisti del “Progetto Khorakhanè” (Erika Santoru e Alberto Chiera ) di Fossano.



Artisti di tutta la provincia a sostegno della ricerca per fare sì che il cancro venga combattuto con sempre nuove e affilatissime armi. Gli organizzatori ringraziano il Comune di Farigliano per il sostegno anche logistico, i “Nonni Viglile”e tutti quelli che hanno aiutato e sosterranno con la loro presenza.



L’ingresso è libero ,eventuali offerte verranno devolute alla “Maratona per Elisa, Charity per la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro di Candiolo.