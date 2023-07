Basket, il monregalese Federico Conti top scorer agli EUSA in Portogallo

Si sono chiuse ieri, domenica 30 luglio, le sfide di basket agli EUSA, i campionati europei universitari, disputati ad Aveiro, in Portogallo.

In campo per l'Italia quest'anno c'era anche il monregalese Federico Conti, classe 2001, iscritto al Politecnico di Torino e giocatore del CUS Torino Basket.

Una trasferta intensa, ricca di soddisfazioni per l'atleta monregalese che, in campo, con 144 punti e 24.0 a partita, è stato top scorer assoluto e in media della manifestazione.

Una passione, quella per il basket, che Federico coltiva fin da quando era bambino: all'età di sette anni inizia con il minibasket, poi i primi canestri con le giovanili a Mondovì e poi l'approdo al Cuneo.

Anche nel corso del suo anno di studi all'estero, negli USA alla High School Ontario, in California, ha portato avanti la passione per il basket, giocando nella squadra locale. Al rientro ha difeso ancora i colori del Cuneo, per poi militare nel Savigliano in serie C, ottenendo la promozione.

Con l'inizio degli studi universitari, presso la facoltà di ingegneria, è entrato nel team del CUS Torino, conquistando con i compagni di squadra la promozione nella serie Gold.

Nelle sfide che sono state disputate in Portogallo, dal 23 al 30 luglio, Federico si è distinto come top scorer, ma oltra a questa importante manifesrazione, in passato, ha partecipato con ottimi risultati anche al CNU (campionato nazionale universitario) con due piazzamenti al quarto posto a livello italiano e nell'ultima stagione con la maglia del CUS ha vinto la classifica dei marcatori da 2 punti e tiri liberi.

Nonostante le ottime prestazioni da atleta, che lo rendono ambito da tante squadre di categoria, la sua scelta è chiarissima: continuare a studiare per diventare ingegnere.