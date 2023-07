Matteo Renzi prodigo di salamelecchi verso Enrico Costa

Non passa giorno che Carlo Calenda (Azione) e Matteo Renzi (Italia Viva) non se ne dicano di tutti i colori, alla faccia della volontà – annunciata mesi fa ma ora definitivamente tramontata – di dar vita al cosiddetto Terzo polo.

Per questa ragione, in un clima di rapporti così tesi, non poteva passare inosservata la nota che Renzi ha dedicato nella sua enews settimanale al deputato monregalese Enrico Costa, che di Calenda è braccio destro in quanto vicesegretario nazionale.

“In settimana – scrive Renzi - si incardina la proposta di riforma della Giustizia. Insieme a Enrico Costa faremo un lavoro congiunto. Ascolteremo le proposte di tutti: avvocati, magistrati, cittadini, associazioni, professori, esperti, addetti ai lavori. La battaglia per la “Giustizia Giusta” non ha colore politico, ma è un’esigenza di tutti gli italiani. Abbiamo deciso, con Enrico, che da settembre gireremo insieme per l’Italia per ascoltare i suggerimenti di chi ha qualcosa da proporre: ci sembra un modo serio anche per onorare il fatto che siamo stati eletti nella stessa lista. E del resto io sono orgoglioso di averlo nominato ministro nel 2016”.

Costa, sin dal momento in cui ha firmato l’appello all’unità con Luigi Marattin (IV), si è sempre proposto come “pontiere”, ma questa volta il “salamelecco” di Renzi sembra sottendere qualcosa di più.

Ha infatti tutto il sapore di una sirena che sembra dire: “Vieni con me, sei stato mio ministro e insieme potremmo dar corpo alle riforme, a partire dalla Giustizia, che interessano entrambi”.

Qualcuno potrebbe malignamente osservare che, in un futuro prossimo non troppo lontano, potrebbero ricongiungersi in Forza Italia o in quel che sarà del partito di Berlusconi dopo il suo trapasso.

Ma noi sappiamo bene trattarsi dei soliti dietrologi malpensanti.