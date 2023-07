Variazione medici di medicina generale a Manta

Dal 1° agosto si inserisce nel comune di Manta a titolo definitivo con incarico di Medico di Medicina Generale a tempo indeterminato la Dott.ssa Stefania Testone, che svolgerà la sua attività nei locali siti in P.zza Amedeo Damiano n. 1 il lunedì dalle 10 alle 12 e il mercoledì dalle 15 alle 17(Tel 375 8093556). La Dr.ssa Testone presterà inoltre attività anche nel comune di Verzuolo in via Roma 27, il martedì dalle ore 8 alle 10, il giovedì dalle 10 alle 12 e il venerdì con orario 17/19.

Sempre dal 1° agosto cessa definitivamente l’attività ambulatoriale svolta nella sede di Manta dalla Dr.ssa Ghione Sara e dalla Dr.ssa Magra Elisabetta.

Si ricorda per completezza di informazione che oltre alla Dr.ssa Testone presso la sede di Piazza Amedeo Damiano 1 continua ad operare il Dr. Matteo Dematteis.