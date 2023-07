Ciclismo: Irene Cagnazzo del Racconigi Cycling Team conquista l'argento al “Trofeo Prealpi in Rosa”

Ottima prestazione della piemontese Irene Cagnazzo nella nona edizione del “Trofeo Prealpi in Rosa”, gara open organizzata dall’A.S.D. FrareDe Nardi nel cuore di Tarzo, in provincia di Treviso.

La talentuosa portacolori del Racconigi Cycling Team, già vicina al successo nella gara open di Arcade (TV) e medaglia di bronzo al “Campionato Italiano Donne Junior” di Pieve del Grappa (TV), si è giocata allo sprint il terzo posto assoluto, alle spalle delle due fuggitive di giornata.

La cuneese di Bra, diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo e reduce dal ritiro in altura con la nazionale italiana del commissario tecnico Paolo Sangalli, ha tagliato il traguardo in ottava posizione, ma ha vinto una preziosa medaglia d’argento nella graduatoria riservata alla categoria junior, immediatamente alle spalle della campionessa italiana su strada Federica Venturelli.

Le 140 atlete (74 elite e 66 junior) che hanno risposto all’invito degli organizzatori trevigiani, si sono date battaglia sulla distanza di 112 chilometri, caratterizzati da tre giri di un circuito di 34 chilometri, non particolarmente impegnativo, e da un finale in linea, ricco di saliscendi, che ha deciso la corsa.

ORDINE D’ARRIVO OPEN “TROFEO PREALPI IN ROSA” A TARZO (TV):

1) Vigilia Alessia (Top Girls - Fassa Bortolo) Km 112 in 2h51’48” alla media di 39,115 Km/h

2) Tommasi Francesca (Team Mendelspeck) a 8”

3) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service) a 20”

4) De Vallier Elisa (Acca Due O - Manhattan)

5) De Grandis Michela (Team Mendelspeck)

6) Monticolo Iris (Top Girls - Fassa Bortolo)

7) Segato Gaia (Top Girls - Fassa Bortolo)

8) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

9) Mialitsina Yana (Born to Win Zhiraf)

10) Silvestri Martina (Acca Due O - Manhattan) a 30”

ORDINE D’ARRIVO JUNIOR “TROFEO PREALPI IN ROSA” A TARZO (TV):

1) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service)

2) Cagnazzo Irene (Racconigi Cycling Team)

3) Piffer Sara (Team Wilier - Chiara Pierobon)

4) Sklyarova Yelizaveta (Zhiraf Guerciotti Toscano)

5) Trussardo Valentina (Ciclismo Insieme)

6) Brillante Romeo Lucia (Valcar - Travel & Service)

7) La Bella Eleonora (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink)

8) Siri Irma (Valcar - Travel & Service)

9) Bulegato Alice (Breganze – Millenium)

10) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service)