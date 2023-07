Diego Rosa campione italiano MTB: "Questo tricolore è qualcosa di speciale"

La seconda edizione della Valsugana Wild Ride ha incoronato Diego Rosa campione italiano MTB.

Per il 34enne cornelianese si tratta del primo successo dal ritorno alla Mountain Bike, dopo 10 anni di professionismo su strada.

Gara dura e spettacolare, vinta da un irresistibile Rosa in 3 ore, 25 minuti e 57 secondi (20,479 km/h di media), davanti a Rabensteiner e Porro.

Tra le donne affermazione di Sandra Mairhofer.

La soddisfazione di Diego Rosa al termine della gara (Federciclismo.it): "Era un percorso disegnato per me, con tanta salita e parecchia superficie asfaltata. Siamo partiti con una tattica chiara in mente, quella di imporre il ritmo e cercare di fare la differenza sulla salita più impegnativa per staccare Rabensteiner e Porro e poi gestire. Ci siamo riusciti alla perfezione, e oggi, a 34 anni e alla prima stagione di ritorno nel Marathon, vestire questo Tricolore è qualcosa di speciale.”