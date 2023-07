Per ragioni di manutenzione straordinaria, il semaforo di Via Vittorio Veneto a Borgo San Dalmazzo, posto in corrispondenza delle scuole medie, rimarrà spento per tutto il mese di agosto al fine di effettuare gli interventi previsti prima della ripresa delle attività scolastiche.

Si invitano tutti i pedoni e gli automobilisti a prestare la massima attenzione in corrispondenza di detto attraversamento pedonale.