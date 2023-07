Cuneo, modifiche alla circolazione e alla sosta per 13° Giro della Provincia Granda

Mercoledì 2 agosto si svolgerà la 1^ Tappa del 13° Giro della Provincia Granda, competizione ciclistica patrocinata da Comune ed organizzata dal Centro Coordinamento Ciclismo Libertas Cuneo, con partenza dei corridori ogni 30” dalla testata di piazza Galimberti lato Corso Nizza, interessamento dell’asse centrale di Corso Nizza sino a Corso Santorre di Santarosa (come per la precedente edizione del 2022) e arrivo in Corso Nizza all’altezza di Via Statuto.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno necessarie alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare nelle aree del concentrico cittadino interessate dall’iniziativa, come specificato di seguito.

1) divieto di sosta (in loco sarà vigente la rimozione forzata)

Piazza Galimberti - anello interno/esterno – lato Stura – corrispondente a nr. 10 stalli di sosta – a partire da Corso Nizza con direzione pedonali fronte civici 6 e 10 -

PERIODO: dalle ore 15:00 alle ore 23:30 -

PERIODO: dalle ore 15:00 alle ore 23:30 - Piazza Galimberti – anello esterno – limitatamente al tratto compreso tra Corso Nizza e Corso Garibaldi – lato civici dispari - salvo autorizzati -

PERIODO: dalle ore 18:30 alle ore 23:30 –

PERIODO: dalle ore 18:30 alle ore 23:30 – Corso Nizza – ambo i lati – strada e/o marciapiede - limitatamente al tratto compreso tra Piazza Galimberti e Corso Santorre di Santarosa –

PERIODO: dalle ore 18:30 alle ore 23:30 -

2) chiusura al transito veicolare/pedonale

Piazza Galimberti – testata fronte Corso Nizza - porzione di anello stradale compreso tra Corso Soleri e Corso Garibaldi - divieto di immissione in Piazza Galimberti da Corso Soleri – obbligo di svolta in Corso Soleri per tutti i veicoli circolanti in Piazza Galimberti nel senso di marcia ascendente.

PERIODO: dalle ore 19:30 ed entro le ore 23:00 –

PERIODO: dalle ore 19:30 ed entro le ore 23:00 – Corso Nizza – asse centrale – tratto compreso tra Piazza Galimberti e Corso Santorre di Santarosa compreso –

PERIODO: dalle ore 19:30 ed entro le ore 23:00 -.

Nell’arco temporale compreso tra le ore 19:30 e le ore 23:00 del 2 agosto, la circolazione veicolare nell’anello stradale di Piazza Galimberti sarà così regolamentata:

- tutti i veicoli circolanti nel senso di marcia ascendente, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in Corso Soleri;

- da Corso Soleri sarà vietata a tutti i veicoli l’immissione in Piazza Galimberti;

- nel senso di marcia discendente, sarà consentita la circolazione veicolare a partire da Corso Garibaldi.