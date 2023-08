Volley maschile A3: Savigliano, ecco lo staff tecnico e dirigenziale per la nuova stagione

Uno staff tecnico di livello, con l’obiettivo di confermare quanto di buono fatto vedere nella scorsa stagione.

Il Volley Savigliano è lieto di annunciare tutti i nomi che comporranno lo staff tecnico al fianco di coach Lorenzo Simeon e del suo vice Matteo Brignone nella stagione sportiva 2023/24.

In primis, una conferma. Insieme ai due tecnici, siederà ancora una volta in panchina Marco “Bobo” Botta, che ricoprirà il ruolo di team manager e, quindi, di collante tra squadra e staff dirigenziale.

Quindi, tre importanti novità. Da questa stagione, i giocatori del Monge-Gerbaudo Savigliano potranno contare sull’esperienza di Dario Disette, che ricoprirà il ruolo di preparatore atletico. Ex giocatore amatoriale, Dario ha sempre coltivato la passione per il volley, prima come allenatore del GoVolley Grugliasco, quindi come preparatore atletico specializzato, incarico che ha ricoperto al Parella Torino nelle ultime tre stagioni, dalla Serie D femminile alla Serie A3 maschile.

Il nuovo fisioterapista sarà, invece, Davide Ghibaudo, per il quale si tratta di un ritorno. Davide, infatti, è stato fisioterapista già nel primo storico anno di Serie A3 del Volley Savigliano, nel 2021/22. Per lui, un’esperienza “sportiva” iniziata nel 2014/15 al Mondovì Volley, con promozione in Serie A2, e proseguita nel calcio, con cinque stagioni al Bra 1913 tra il 2016 e il 2021.

A completare il team che accompagnerà il roster durante tutta la stagione, c’è Claudia Lopetuso, che ricoprirà il ruolo di scoutman. Dopo aver iniziato nel 2017 nella Pallavolo Andria (Serie B), nel 2019 si è trasferita per studio a Torino e qui ha proseguito la sua attività di scouting prima con la squadra di Serie A2 del Cus Torino, quindi con la ViViBanca Torino in Serie B.

Confermatissimo, invece, il team vincente della dirigenza. Sarà ancora Guido Rosso a ricoprire il ruolo di presidente e a far sentire settimanalmente la sua passione e il suo affetto ai ragazzi di coach Simeon.

Mirella Fiorito sarà ancora la vice-presidente e a lei spetterà, in contemporanea, anche la delega sul settore giovanile, di cui è responsabile.

Il ruolo di direttore generale sarà ancora ricoperto da Gilberto “Gibi” Botta, mentre il direttore sportivo sarà sempre Corrado Caula, protagonista “dietro le quinte” nelle ultime settimane nell’allestimento del roster, di concerto con tecnici e dirigenti, in vista del campionato di Serie A3 Credem Banca 2023/24.

A tutti loro, il Volley Savigliano augura buona stagione e tante emozioni, a stretto contatto con la squadra. Forza Savian!