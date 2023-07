(Adnkronos) -

"Io considero" la Via della Seta "un errore che non ci ha portato alcun beneficio né vantaggio commerciale". Lo afferma, ospite a 'PiazzAsiago', il ministro della Difesa Guido Crosetto, rispondendo a una domanda sulla replica del portavoce del ministero degli Esteri di Pechino alle sue critiche alla via della Seta. "L'interesse c'è quando la cosa si vede, l'interesse c'é quando c'è reciprocità e un vantaggio comune" aggiunge.