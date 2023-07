Madonna ringrazia i figli a un mese dal ricovero: "Fortunata ad essere viva"

(Adnkronos) - A un mese dal ricovero per un'infezione batterica, Madonna torna a rassicurare i fan sui social. E lo fa postando sui social una serie di foto con due dei suoi sei figli. "L'amore della famiglia e degli amici è la migliore medicina", ha scritto la pop star in un lungo post in cui afferma di essere "fortunata ad essere viva".

Nel post, che presenta una foto di lei che abbraccia suo figlio David e un'altra in posa accanto a sua figlia Lourdes, Madonna ringrazia i suoi figli per essersi presi cura di lei. "Ho visto un lato di loro che non avevo mai visto prima. Ha fatto la differenza".

La 64enne aveva precedentemente affermato di essere "sulla strada del recupero" dopo aver trascorso diversi giorni in terapia intensiva. Avrebbe dovuto iniziare un tour mondiale di sette mesi nelle prossime settimane, ma ha dovuto rimandarlo.

Nel post Madonna ha continuato a ringraziare i suoi amici per il loro "amore e sostegno" e ha anche condiviso un'immagine di lei con in mano una fotografia Polaroid che ha rivelato essere stata scattata da Andy Warhol di Keith Haring con indosso una giacca con la faccia di Michael Jackson dipinta sopra. Ha descritto i tre artisti come un "triangolo perfetto di brillantezza" che "ha toccato così tante vite, inclusa la mia".