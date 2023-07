Trieste, incendio in un appartamento: 7 persone in ospedale

(Adnkronos) - All'una e mezza della notte scorsa i Vigili del fuoco sono intervenuti in una palazzina in via della Guardia, a Trieste, dove era stato segnalato l’incendio di un appartamento. All'arrivo sul posto delle squadre, parecchi residenti erano già in strada spaventati dalle fiamme divampate in un vano attiguo al sottoscala condominiale e spente poco dopo. Soccorsa una persona, ancora all'interno dello stabile, mentre decine sono state visitate sul posto dai sanitari, sette sono state trasportate in ospedale a causa del fumo inalato. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.