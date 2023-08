Biodiversità: in Italia nell'ultimo secolo scomparsi dalla tavola tre frutti su quattro. Coldiretti: "Avanti con un'agricoltura amica dell'ambiente"

In Italia sono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell’ultimo secolo, ma la perdita di biodiversità riguarda l’intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati.

Lo afferma Coldiretti Cuneo nell’evidenziare che il pericolo riguarda anche la Granda, dove si sviluppano progetti tesi ad una sempre più elevata sostenibilità in agricoltura.

Cresce fra le aziende agricole cuneesi il ricorso alla lotta integrata e al metodo biologico, ai princìpi di economia circolare e alla “chimica verde” – spiega Coldiretti Cuneo – per preservare l’ecosistema naturale, ridurre al minimo la produzione di rifiuti, risparmiare e produrre energia nel rispetto dell’ambiente. Proseguono i progetti Coldiretti di gestione responsabile del suolo e cura del paesaggio come “The Green Experience” sulle nostre colline del vino e le filiere vocate a produzioni bio come quella del frumento nel Monregalese-Cebano, dove l’Associazione Terramica ha costituito il primo Distretto del Cibo ad indirizzo biologico in Piemonte. Si rafforzano, infine, progetti di sensibilizzazione della cittadinanza come “ImpolliniAMO”, che spegne la prima candelina assieme alle quasi 30 fattorie didattiche che oggi vi aderiscono.

Per l’ambiente e per la tutela della biodiversità sono fondamentali gli insetti impollinatori come api e bombi; per favorire la proliferazione di questi insetti “amici” e delle specie vegetali circostanti è essenziale che vi siano fioriture continue che forniscano un buon apporto di nettare e polline. Per questo Coldiretti Cuneo, nell’ambito del progetto Educazione alla Campagna Amica, ha lanciato lo scorso anno il progetto ImpolliniAMO che vede il coinvolgimento attivo di quasi 30 fattorie didattiche in tutta la Granda. Ciascuna fattoria aderente – spiega Coldiretti Cuneo – ha ricevuto una miscela di semi di piante mellifere appositamente selezionati per creare una piccola oasi fiorita e un kit per allestire una casetta in legno, la cosiddetta bee hotel (letteralmente “albergo delle api”), che offre un riparo agli insetti utili, insieme ad un pannello esplicativo con indicazioni per contribuire al rispetto dell’ambiente. L’intento è offrire a bambini, ragazzi e visitatori delle fattorie didattiche l’opportunità di meglio comprendere l’importanza di preservare l’ecosistema naturale. In più – rimarca Coldiretti Cuneo – le fattorie didattiche di ImpolliniAMO partecipano ad attività formative finalizzate ad azioni di valorizzazione della biodiversità.

“La difesa della biodiversità non ha solo un valore naturalistico ma è anche il vero valore aggiunto delle nostre produzioni agricole. Investire sulla distintività è una condizione necessaria per le imprese agricole cuneesi di distinguersi in termini di qualità delle produzioni e affrontare così il mercato globalizzato salvaguardando, difendendo e creando sistemi economici locali attorno al valore del cibo” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“Il nostro è un territorio di grandi eccellenze agroalimentari, espressione della varietà e ricchezza delle campagne cuneesi, frutto del grande impegno di agricoltori e allevatori che rivestono un ruolo cruciale di presidio ambientale e di tutela della biodiversità, un’opera di valorizzazione che tutti i cittadini possono sostenere acquistando direttamente nei mercati contadini e nei punti vendita delle aziende Campagna Amica” conclude il Direttore di Coldiretti Cuneo, Fabiano Porcu.