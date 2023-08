Savigliano, aperto il bando di richiesta contributi per le aziende che ospitano gli stagionali

È aperto il bando di richiesta di contributi per la sistemazione dei lavoratori stagionali in strutture prefabbricate nelle aziende agricole.

Il Comune di Savigliano ha infatti intrapreso un’azione di supporto all’attività lavorativa stagionale, in particolare quella della raccolta. Il finanziamento previsto intende sostenere – tramite contributi della Regione Piemonte erogati ai Comuni – le aziende agricole che provvedono alla sistemazione abitativa dei lavoratori migranti stagionali nei periodi di raccolta.

Il contributo è forfettario: ne sono beneficiarie le aziende agricole operanti sul territorio comunale che acquistino o affittino moduli abitativi temporanei e li collochino all'interno delle proprie aziende, per favorire l’ospitalità abitativa degli stagionali e ridurne gli spostamenti.

Per l'acquisto, il contributo è di 2.000 euro per modulo, elevabili a 2.500 nel caso di modulo abitativo sia dotato di sistema di climatizzazione); per il noleggio il contributo è di 500 per modulo, indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di posti.

Le aziende agricole interessate devono presentare apposita domanda – compilando il modello sul sito internet del Comune di Savigliano – all’Ufficio protocollo del Municipio, direttamente o via Pec all’indirizzo comune.savigliano@legalmail.it (entro e non oltre le ore 12 di venerdì 15 settembre).

Per informazioni, contattare l'Ufficio Agricoltura allo 0172. 710267.