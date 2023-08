Dalle ore 7.30 di mercoledì 2 agosto e sino alle ore 14 di venerdì 4 agosto l’ascensore inclinato sarà chiuso al pubblico per consentire le operazioni propedeutiche al collaudo annuale di revisione e manutenzione dei quadri elettrici.

Nella giornata di mercoledì 9 agosto l’ascensore sarà chiuso per le operazione di collaudo annuale, previste per legge per il funzionamento dello stesso.