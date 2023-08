Conti in equilibrio al Comune di Bra. Via libera alla nuova convenzione per la gestione associata del canile di Pollenzo

Seconda seduta di luglio per il Consiglio comunale di Bra, che si è riunito nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 31 luglio. La riunione si è aperta con il ringraziamento dell’assemblea al Collegio dei revisori uscente, composto da Anna Paschero (presidente per due mandati), Anna Ghibaudo e Lorenzo Barchietto, che saranno sostituiti da oggi, 1° agosto, da un nuovo consesso sulla base delle estrazioni a sorte compiute dalla Prefettura di Cuneo nel maggio scorso.

Il Consiglio ha quindi affrontato quattro interrogazioni presentate dalla minoranza in occasione della precedente riunione dell’assemblea, ma slittate alla nuova seduta per il decorso dei tempi dedicati alla loro discussione.

Nella prima i consiglieri di opposizione chiedevano spiegazioni circa la cura dei platani messi a dimora in piazza Giolitti nel 2021. Il secondo documento puntava il dito contro il cattivo stato di manutenzione di diverse strade cittadine; la nuova palestra a servizio dell’Istituto superiore “Velso Mucci” era al centro della terza interrogazione, mentre nell’ultima la minoranza è tornata a chiedere chiarimenti circa i ripetuti interventi alla pavimentazione in pietra di via Principi di Piemonte.

Conti in equilibrio

Ancora una volta i temi principali della seduta sono stati quelli economici, con il Consiglio comunale chiamato ad approvare gli equilibri di bilancio e il conseguente assestamento di bilancio. Il primo documento fornisce una dettagliata analisi sull’andamento in corso d’anno, mentre il secondo si configura come una grande variazione al bilancio di previsione indirizzata a garantire la copertura finanziaria a tutti i capitoli di spesa sino alla fine del 2023.

“Fortunatamente”, ha commentato il sindaco Gianni Fogliato, “non ci troviamo più nelle condizioni dell’anno passato, quando la guerra da poco avviata dalla Russia verso l’Ucraina aveva determinato forti squilibri sugli stanziamenti destinati a sostenere le spese energetiche. Oggi quindi siamo in grado di destinare molte più risorse agli investimenti, anche grazie all’operazione di rinegoziazione straordinaria dei mutui contratti con la Cassa Depositi e prestiti”.

I documenti sono stati approvati con i soli voti della maggioranza, mentre l’opposizione ha dato voto contrario. Il consigliere Giuliana Mossino (Lega) ha parlato di un “documento contabilmente ineccepibile ma politicamente non condivisibile”, criticando i tanti lavori pubblici programmati nell’ultimo anno di mandato dell’Amministrazione con “finalità elettorali”.

Sergio Panero (Insieme per Panero - Gruppo civico) prima e Davide Tripodi (Bra Domani) poi hanno invece puntato il dito contro i progetti messi in cantiere dall’Amministrazione e finanziati con i fondi PNRR, in particolare quello che prevede la creazione di un centro polifunzionale all’interno dell’ex mattatoio comunale: “La città ha altre esigenze”, ha dichiarato Panero, mentre per Tripodi “non si tiene conto che le strutture andranno poi mantenute con costi gravanti sui cittadini”.

Critiche rispedite al mittente dal primo cittadino che ha definito il progetto “importante e necessario”, oltre a rimarcare come “Bra risulti essere da uno studio del Centro Openpolis tra i Comuni che pesano di meno sulle tasche dei contribuenti con una media di appena 6,4 euro pro capite”.

Tre correzioni al Piano regolatore

Nel corso della seduta l’assemblea ha proceduto con tre correzioni degli elaborati tecnici del Prg. La prima riguarda un errore materiale inerente la perimetrazione del PIP di Corso Monviso relativo dell’insediamento Bra Gas. La seconda attiene alla classificazione fornita dallo stesso strumento urbanistico a una porzione del fabbricato di proprietà comunale sito in vicolo Fossaretto, ex sede del liceo cittadino, in vista della realizzazione della nuova palestra a servizio dell’istituto “Velso Mucci” da parte della Provincia; la terza si configura come una modifica del Prg vigente necessaria per l’ampliamento di strada Crosassa (di circa un metro) nei pressi dell’intersezione con strada Casa del Bosco grazie alla cessione dell’area interessata da parte di un privato. Tutti i consiglieri hanno dato voto favorevole con la sola eccezione di Davide Tripodi, che si è astenuto esprimendo la propria contrarietà al fatto che il progetto della nuova palestra dell’istituto Mucci non preveda la realizzazione di un parcheggio a servizio.

Una nuova convenzione per il canile sanitario

Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la nuova convenzione relativa al servizio di cattura dei cani randagi sul territorio, la loro osservazione nel canile sanitario di Pollenzo, il servizio di promozione dell’affidamento degli animali randagi sani non reclamati (nell’area appositamente allestita a fianco del canile) e di canile-rifugio per i cani di cui non fosse possibile pervenire in tempi brevi all’affidamento. Nelle settimane scorse l’Assemblea dei rappresentanti dei circa venti comuni convenzionati si era già espressa a favore circa l’opportunità di continuare la gestione in forma associata del canile di Pollenzo, confermando Bra in qualità di città capofila. Alla convenzione seguirà ora una gara d’appalto per l’affidamento del servizio.