Consiglio di Mondovì a San Quintino, i residenti: "Criticità su differenziata e sicurezza stradale"

Scarso rispetto delle regole per la raccolta differenziata da parte degli operatori incaricati e sicurezza stradale.

Sono queste le maggiori necessità sentite dai residente di San Quintino a Mondovì, presentate all'amministrazione nella serata di ieri, lunedì 31 luglio, in occasione del consiglio comunale itinerante, iniziativa promossa dal presidente del consiglio Elio Tomatis, proprio per dare modo ai cittadini di comunicare direttamente con il municipio.

Il primo a prendere la parola è stato il signor Franco Ghiglia, che ha evidenziato diverse criticità relative alla raccolta differenziata porta a porta: "Non vengono rispettati i giorni della raccolta, ad esempio per il vetro. Non sappiamo più cosa fare: gli operatori non rispettando il calendario. Noi facciamo la differenziata, ma vorremmo capire come è effettivamente gestita. L’altra segnalazione è relativa ai problemi di velocità della provinciale, non è sicura, vorremmo sapere se è possibile intervenire in qualche modo, con velox o dissuasori perché ci sono già stati diversi incidenti."

Ultima nota sulla rimozione neve in inverno: "Il servizio non è ottimale, la strada non è pulita, faticavno a passare due macchine insieme; e poi tutti i fili che abbiamo in frazione? Che servizio ci stanno dando e la fine dei lavori?”.

A seguire è intervenuta la signora Carla Bonardo, che ha evidenziato altre criticità sulla differenziata, in particolare per la consegna tardiva dei mastelli e problemi legati alla tariffazione puntuale: "Il nostro vicino, residente a Torino, da mesi attende il mastello dell'RSU, intanto non può conferirlo nel nostro per evitare rincari a noi e neanche mettere solo il sacchetto perché non viene raccolto. Quindi, come si fa? Infine, chiediamo di intervenire per una maggiore cura delle aree verdi e cimiteriali, serve una maggiore manutenzione".

A rispondere è stato il sindaco, Luca Robaldo: “Grazie al presidente per aver proposto queste iniziative perché l’obiettivo è proprio quello di favorire questo confronto diretto tra cittaini e comune sulle problematiche presenti nelle varie zone della Città. Rispetto alla provinciale 12 verso Bastia: non è possibile installare strisce pedonali né dossi, perché è una strada ad alta frequentazione, da verificare con la locale la possibilità di inserire postazioni autovelox mobili che, lo ricordiamo, non vengono utilizzati per 'battere cassa', prova ne è il calendario che viene diffuso puntualmente sulla loro attivazione. Sui ‘fili’: si tratta della fibra, abbiamo chiamato OpenFiber che ha promesso di concludere entro settembre, non crediamo più alle promesse ma teniamo monitorata la situazione, purtoppo i loro ritardi non dipendono da noi e stanno coinvolgendo tantissimi comuni. Riguardo al verde e al cimitero cercheremo di intervenire con più frequenza, nel rispetto doveroso che dobbiamo ai nostri defunti. Mi impegno personalmente di venire a controllare che il lavoro venga eseguito e con la giusta frequenza.”

Sul tema rifiuti è intervenuto il vice sindaco e assessore competente Gabriele Campora: “Ringrazio per le segnalazioni. In merito alla differenziata: Proteo e Raimondi hanno terminato l’appalto, verrà indetta la gara per un nuovo gestore. Il controllore però dovrebbe essere Acem, consorzio di competenza che dovrebbe intervenire sui disservizi. I problemi sono molti, ogni settimana ci arrivano segnalazioni, purtoppo ci sono delle dinamiche che a fine appalto saranno difficili da scardinare. Dal mio punto di vista la modifica maggiore che dovrà avere il prossimo appalto è quella relativa al controllo: interverremo in questo senso per garantire che ci siano le opportune verifiche. Ancheper lo sgombero neve il discorso è simile: il servizio è gestito con appalto, sarà nostra cura per il futuro garantire un servizio più efficiente”.