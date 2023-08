Fine del Reddito di Cittadinanza per quasi cinque mila percettori della Granda

Con un sms 169mila beneficiari del Reddito di Cittadinanza in Italia sono stati informati che da oggi, martedì 1° agosto, sarà sospesa la misura fortemente voluta dal MoVimento 5 Stelle e introdotta nella scorsa legislatura per contrastare la povertà.

Si tratta di persone tra i 18 e i 59 anni, ritenute “occupabili” e che quindi non avranno più diritto al Rdc. Chi resta fuori da questo computo, quindi i "non occupabili", potrà percepirlo fino al 31 dicembre 2023 e dal 1° gennaio 2024 si passerà all’assegno di inclusione. I DATI SULL'OSSERVATORIO DEL RDC

Stando agli ultimi dati reperibili per quest'anno dall’"Osservatorio sul reddito e pensioni di cittadinanza dell’Inps” sono 59.925 in Piemonte i nuclei beneficiari di Rdc, corrispondenti a 113.730 persone. L’importo medio mensile è di 572,96.



IN GRANDA UN PERCETTORE OGNI 72 ABITANTI