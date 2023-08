Estate Ragazzi di Verzuolo 2023: un successo tra amicizia e divertimento anche nella festa finale in piazza Willy Burgo

Si è conclusa con una grande festa in piazza Willy Burgo l’Estate Ragazzi di Verzuolo, anche quest’anno organizzata in sinergia con l’amministrazione comunale e la parrocchia.

Record di presenze anche per l’edizione 2023 con 238 bambini che hanno partecipato alle attività, guidati da 46 animatori, che hanno condotto anche i campi scuola con 60 iscritti.

Le quattro settimane del mese di luglio sono trascorse in amicizia e fraternità tra gite, laboratori didattici, campi scuola in montagna e giochi.

Così come è avvenuto per la serata, conclusiva tra canti e balli in piazza, ai quali oltre ai bambini hanno partecipato anche genitori, parenti ed amici.