“I racconti della quercia”: a Farigliano nuovo appuntamento con la rassegna di poesia, musica e danza “Altri sguardi” della regista e sceneggiatrice Ilva Fontana

Dopo il successo dell’evento di inizio primavera, torna in versione estiva la rassegna di poesia, musica e danza “Altri sguardi”, pronta ad accendere di emozioni l’habitat incantato della quercia secolare di Farigliano, in località Sarmenga.

Proprio lì, nella serata di sabato 5 agosto, dalle ore 21.15, prenderanno vita “I racconti della quercia”, spettacolo per la regia di Ilva Fontana, nuova tappa dell’inarrestabile Maratona “Per Elisa”, la maxi charity promossa dal Gruppo Ascom Bra e Fata Zucchina in memoria di Elisa Raspino, a cui verrà titolato un progetto di ricerca sui tumori femminili a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo.

La serata di intrattenimento culturale sarà occasione per ricordare anche il compianto Ernesto Chiarena, molto conosciuto sul territorio. Spiega la sceneggiatrice Fontana, anche autrice dell’intera rassegna: “L’idea nasce in seguito al mio incontro con la divulgatrice Renata Cantamessa, alias Fata Zucchina, durante una serata organizzata dal Comune di Dogliani nell’inverno 2022. Da tempo cercavo il modo di trasformare il dolore causato dal lutto per la perdita di mio marito Ernesto in qualcosa di positivo, che potesse aiutare me, e quelli colpiti da una sofferenza similare, a superare questo momento di grande difficoltà. Mi sono innamorata di questa iniziativa ed è nato l’embrione del mio progetto itinerante, che ha come fulcro la poesia e l’arte interpretata proprio dalle donne.”.

A sostenere attivamente la raccolta di fondi per Candiolo sarà presente la preparatissima Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina, impegnata da tempo nella promozione della charity grazie al suo minibook per la prevenzione tumori dal titolo “Confessione di una Vitamina”, che per l’occasione sarà disponibile in accompagnamento alle giade di frutta Baratti & Milano.

La recitazione di Ilva Fontana ed Elma Casetta sarà accompagnata dalle evoluzioni acrobatiche delle atlete della “Pol e Dance Virtude Alba” di Alba insieme alle esibizioni delle ballerine del gruppo danza del “Centro Sportivo Valle Maira” di Roccabruna e da quelle della scuola di danza “Studio 2” di Mondovì. L’animazione musicale sarà firmata dagli artisti del “Progetto Khorakhanè” Erika Santoru e Alberto Chiera di Fossano.

L’ingresso sarà a offerta libera a favore della charity “Per Elisa”.