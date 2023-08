Infrazioni per eccesso di velocità in aumento ad Alba. "Ecco tutte le misure che stiamo adottando"

La sicurezza stradale e l'inquinamento acustico sulla principali arterie albesi sono stati i temi di due interrogazioni del consigliere del Pd Claudio Tibaldi, che in particolare ha chiesto quali siano le azioni intraprese dall'Amministrazione comunale a fronte dell'aumento delle infranzioni del Codice della Strada, soprattutto per quanto rigurda il superamento dei limiti di velocità.

L'assessore alla Polizia municipale e alla Sicurezza Lorenzo Barbero ha affermato che in vari punti della città, oltre a episodi di inquinamento acustico determinati da auto e moto non a norma, si verificano casi in cui i limiti non vengono rispettati. "Il corpo di polizia municipale - ha affermato - sta presidiando il territorio e in collaborazione con la Provincia sta collocando degli autovelox anche su strade non di propria competenza diretta. La maggior parte delle multe vengono inflitte per eccesso di velocità, ma attraverso i sistemi di targa system, oltre alla velocità rileviamo irregolarità nell'assicurazione e nella revisione. Abbiamo anche un telelaser, una postazione mobile per fare dei controlli a sorpresa"

L'assessore Barbero ha spiegato anche un'iniziativa sperimentale: "Stiamo ipotizzando delle zone 30, come nei controviali di corso Langhe, per esempio. Un modo per permettere un passaggio più agevole a pedoni e biciclette".