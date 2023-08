Tragico incidente in montagna ad Argentera: escursionista scivola in un dirupo e muore

Tragico incidente in montagna nella mattinata di oggi, martedì 1° agosto, nella zona del vallone Grange ad Argentera, in Valle Stura. A farne le spese un uomo di circa sessant’anni che, uscito per un’escursione insieme a una seconda persona, lungo il percorso è scivolato in un dirupo.



Immediato l’allarme con la chiamata giunta ai soccorritori poco dopo le ore 10.30. L’uomo è stato raggiunto dal servizio di emergenza 118 con l’ausilio dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e dei Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo.



Ai sanitari non è però rimasto altro che constatare il decesso dell’escursionista per i gravi traumi rimediati durante la rovinosa caduta.



In questi minuti sono in corso le operazioni di recupero della salma.



***



Articolo in aggiornamento