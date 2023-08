Primo giorno a Cuneo per il nuovo questore Carmine Rocco Grassi

Carmine Rocco Grassi stamattina ha preso servizio come nuovo questore di Cuneo. Classe 1964, nato a Foggia, prima di questo incarico è stato dirigente superiore della Polizia di Frontiera di Milano.

Entrato in Polizia nel 1991, ha sempre ricoperto ruoli e incarichi investigativi e, solo di recente, di ordine pubblico, nel ruolo di vicario del questore a Cremona e a Torino. In passato ha anche diretto il gabinetto di Polizia scientifica del Triveneto.

Nel suo primo giorno a Cuneo, Grassi ha subito reso omaggio ai caduti della Polizia in una breve cerimonia svoltasi in Questura. Nel corso della mattinata ha incontrato la sindaca Patrizia Manassero e il Procuratore capo Onelio Dodero. Un confronto, con loro, in particolare su quelle che sono le maggiori criticità della città e della provincia.

Con un'attenzione particolare, per il capoluogo, al fenomeno dello spaccio di crack in piazza Boves e nell'area del cosiddetto quadrilatero. "So che mi trovo in una realtù privilegiata, dove una delle sfide è quella di ridurre la forbice tra sicurezza reale e sicurezza percepita. Il mio impegno sarà quello di incrementare il controllo del territorio. Anche voi - ha concluso Grassi rivolgendosi ai giornalisti delle principali testate della Granda, invitati in Questura per incontrarlo - chiedo di essere delle sentinelle. Il vostro è un lavoro prezioso".