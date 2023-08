Bocce, alla Beinettese il primo memorial Fantino Agostino

La Beinettese si è aggiudicata il primo memorial Fantino Agostino organizzato dalla bocciofila pedonese nei giorni scorsi a Borgo San Dalmazzo. In squadra Vincenzo Siccardi, Davide Manolino, Rinaldo Falco e Bruno Cravero.

La gara di Poule a quadrette è stata possibile grazie alla collaborazione con la famiglia Fantino, in ricordo del caro compianto scomparso nel febbraio 2022 a 73 anni. Agostino Fantino, detto “Gustu”, era un grande appassionato di bocce, e aveva militato anche in serie A. Negli ultimi anni gareggiava per la Roretese, in serie B.

Al secondo posto la squadra “Forti e sani” di Fossano (Flavio Ariaudo, Umberto Ariaudo, Enrico Garelli e Valter Panero). Terzo posto per Auxilium Saluzzo (Loris Castellino, Luca Pittarelli, Valter Ambrogio e Giuseppe Galleano). Pedonese eliminata in semifinale.

La manifestazione è stata diretta dall arbitro Armando Ferrero.

Alla finale erano presenti l'assessore alle Manifestazioni Fabio Armando, l'assessore ai Lavori pubblici Armando Boaglio e il coordinatore provinciale FIB Valter Ambrogio.

Prima della partita il ricordo di Agostino attraverso l'esibizione canora di Marco Bertaina che ha ricordato e ringraziato Agostino per tutte le vittorie alle tante competizioni e le tante iniziative che ha sempre organizzato all'interno della bocciofila Pedonese.