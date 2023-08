La Bra Servizi spegne 34 candeline e guarda al futuro, tra nuove acquisizioni e intelligenza artificiale

Una crescita di oltre il 40 per cento rispetto al 2019, 20 nuovi mezzi in arrivo e una sede di proprietà di oltre 200mila metri quadrati .

Sono questi i numeri che più caratterizzano l’azienda Bra Servizi, leader dei servizi ecologici che si occupa di gestione rifiuti ed il 7 di agosto spegnerà 34 candeline. Un compleanno importante per una azienda privata che da sempre coniuga tradizione e innovazione nel rispetto dell’ambiente e delle persone.

Come spiega il patron di Bra Servizi, il Cavaliere di Gran Croce Giuseppe Piumatti: “La concretezza e i nuovi traguardi sono le nostre priorità. Questo ci ha permesso di crescere oltre il 40per cento rispetto al 2019, nonostante il Covid e le condizioni economiche mondiali non facili. Spesso immagino la Bra Servizi come uno scalatore di vette: passi lunghi e ben distesi, per trovare sempre la spinta giusta per andare avanti ma anche la roccia sicura per fermarsi” .

Ed il segreto per raggiungere nuovi obiettivi sembra scontato ma non lo è, anzi in realtà è il segreto del successo di Bra Servizi: “Non ho mai smesso di voler bene alla mia azienda e di trasformarla in uno strumento sicuro e concreto a totale disposizione della comunità. Mi spiego meglio - prosegue il presidente Piumatti, con l’entusiasmo che lo caratterizza -: la storia di Bra Servizi è fatta di trasparenza, dedizione, passione e impegno continuo per produrre valore per il domani. Dove il valore è la ricerca di soluzioni per il recupero e lo smaltimento degli scarti di lavorazione delle imprese produttive, la gestione dell’amianto presente nelle abitazioni private o nel pubblico, ma anche in un’economia circolare sempre più green per permettere che i rifiuti vengano gestiti nel rispetto dell’ambiente, delle persone e della sostenibilità economica”.

L’innovazione è la carta vincente per il futuro, “perché - spiega il presidente Piumatti: - ha una ricaduta a beneficio del territorio e dell’ambiente circostante, non solo per quanto concerne la forza lavoro impiegata, ma per la tutela che si crea evitando che problemi o eventuali emergenze, diventino vere e proprie bombe ecologiche”.

E a proposito di innovazione, sono molti i progetti che saranno sviluppati a breve dalla Bra Servizi, una azienda che poggia le sue radici sui valori semplici e forti della famiglia, che ben si evidenziano non solo nel lavoro attento e puntuale del patron Piumatti e delle sue figlie Sonia e Sabrina che ormai da anni lo affiancano in azienda, ma anche per l’attenzione verso il benessere e la tutela dei lavoratori.

Un’innovazione che parte dal laboratorio chimico inaugurato l’8 marzo , Festa delle donne, per omaggiare il team al femminile che ha realizzato e dato il via al progetto e imprimere una nuova forza allo sviluppo aziendale.

Inoltre sono già iniziati i lavori di miglioria all’impianto, ai procedimenti interni e la creazione di nuove strutture con ulteriori richieste di autorizzazione. Entro il 2024 arriveranno decine di nuovi mezzi ma soprattutto la Bra Piumatti punta al futuro utilizzando l’Intelligenza Artificiale, sviluppando una nuova metodologia di raccolta e smaltimento dei rifiuti più celere, sicura e meno impattante.

“A breve - prosegue il presidente Piumatti - l’azienda si amplierà attraverso una nuova acquisizione, una mossa importante per noi per ampliare prospettive e servizi. Perché la Bra Servizi non si ferma mai, ben sapendo che la sua carta vincente è il capitale umano che lavora in azienda, i dipendenti più longevi ed i giovani che con il loro arrivo portano sempre entusiasmo e voglia di fare. È doveroso un ringraziamento a tutti i miei collaboratori, ma anche a clienti e fornitori che ci hanno accompagnato in questo lungo cammino di crescita, fatto di sacrifici e grandi soddisfazioni”.

Buon compleanno Bra Servizi.