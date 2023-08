Prenotazioni sanitarie online: un vantaggio concreto anche per i pendolari

Siamo entrati a tutti gli effetti nell’era digitale, dato che finalmente oggi è possibile prenotare una visita medica direttamente online, evitando lunghe file. Un altro motivo che spinge sempre più italiani ad usufruire di questa opzione è legato al risparmio economico. Fino a qualche tempo fa ci si ritrovava a doversi recare dal proprio medico o in una struttura sanitaria una prima volta per effettuare la prenotazione e in seguito per ricevere la prestazione.

Per chi deve organizzarsi con il lavoro e la famiglia, oppure non può usufruire di mezzi pubblici, però, anche uno spostamento in più può essere motivo di stress e fare la differenza. La situazione si amplifica soprattutto se pensiamo ai pendolari, che ogni giorno lavorano lontani dalla propria città e, di conseguenza, anche dal proprio medico. Ecco allora che la prenotazione virtuale si caratterizza come una grande ed importante svolta.

A ciò si aggiungono, invece, tutte quelle persone che hanno esigenze particolari o risiedono in zone isolate. In tal caso per ricevere visite mediche adeguate è imprescindibile allontanarsi dalla propria città. In tal caso si può andare anche incontro a viaggi molto lunghi, con tutte le difficoltà logistiche e le spese che ciò comporta.

Secondo il IX Rapporto sulla Sanità Pubblica, Privata e Intermediata realizzato da Intesa Sanpaolo RBM Salute-Censis qualche anno fa, gli italiani che si spostano ogni anno per ricevere cure mediche presso altri ospedali sono circa un milione e mezzo.

Ed ecco allora che anche prenotare un ecg a Milano direttamente online, senza la necessità di essere presente in loco, rappresenta una grande vittoria. Il paziente che ha prenotato in rete si sposta una sola volta, quella in cui per l’appunto effettua l’esame.

Si tratta di un vantaggio notevole anche quando nelle zone limitrofe non ci sono date disponibili e, per svolgere un esame, le tempistiche si allungano. Sappiamo, infatti, quanto in termini di salute, il tempo sia in alcuni casi determinante. Effettuare la prenotazione online ci consente di comprendere subito quali sono le strutture che si possono considerare per ottenere l’appuntamento in tempi celeri.

Senza considerare che in termini organizzativi la prenotazione online è un valido aiuto anche per enti e professionisti che talvolta si trovano a gestire un flusso di richieste davvero ampio.

Che non sia questo il primo passo per una tecnologia sempre più vicina alle esigenze del cittadino.