“Ricuciamo l’Europa?” e continuiAMO il sogno di Suor Ermanna: evento benefico a la Morra d’Alba

L’associazione Lemniskate di la Morra, in collaborazione con Karibu di Costigliole Saluzzo e Spazio culturale piemontese, invita all'evento a scopo benefico " Il sogno di suor Ermanna" che avrà luogo nella ex Chiesa della Confraternita di San Sebastiano, via Umberto I a la Morra d’Alba.

Una tre giorni dal ricco programma: che comprende la mostra “Ricuciamo l’Europa?” con esposizione, sul tema, di bambolotti in costume di vari paesi europei. La mostra ad entrata libera è visitabile: venerdi’ 4 agosto e sabato 5 agosto dalle 15-18, domenica 6 agosto dalle 10-12,30 /15-18.

L’evento ospiterà la presentazione del libro “Breve storia del cognome” di Angela Delgrosso, fondatrice dello spazio culturale piemontese a Saluzzo, domenica 6 agosto alle 16,30.

Nell’occasione saranno esposte le opere degli artisti piemontesi, che hanno collaborato a illustrare il libro.

Il ricavato sarà devoluto all’associazione aribu per un orfanotrofio in Mozambico. L’associazione, dopo la morte di suor Ermanna avvenuta nel 2016 si fa carico di portare avanti i suoi progetti con raccolte fondi e con un sostegno concreto alle iniziative nel paese africano dove ha vissuto molti anni della sua vita.