Bellino, in borgata Celle la mostra "Blins moun amour" di Gianpiero Ferrigno

"Blins moun amour", è il titolo della Mostra fotografica realizzata da Gianpiero Ferrigno ed interamente dedicata al piccolo e caratteristico paese delle meridiane.

La Mostra, allestita nel salone polivalente di Borgata Celle, si compone di foto di grande formato, alcune anche stampate su tela, rappresentanti un po' tutte le borgate del paese varaitino.

"L'amministrazione comunale che ringrazio calorosamente - dice Gianpiero Ferrigno - mi ha offerto questa opportunità che ho colto al volo senza esitazioni. È bene dire che non sono né un professionista né un artista, ma un semplice appassionato di fotografia che ama condividere i propri scatti attraverso queste esposizioni sperando di regalare qualche emozione ai visitatori.

È notorio - conclude il fotografo Costigliolese - che amo particolarmente Bellino ed ho una vera e profonda ammirazione per alcune borgate in particolare. Ma dal mio punto di vista è un po' tutto Bellino che merita di essere ammirato sia per la sua bella Architettura montana che per il suo percorso dedicato alle meridiane. Un grazie di cuore, per concludere all'amministrazione comunale ed in modo particolare al sindaco Mario Munari e al vice sindaco Valter Borgna".