Gribaudo (PD): “Domani audizione INAIL per emergenza morti sul lavoro”

“Visti i fatti delle ultime settimane e le troppe morti da caldo abbiamo ritenuto urgente convocare, insieme al Presidente Magni dell’analoga Commissione del Senato e a tutto l’ufficio di presidenza, un’audizione del professor D’Ascenzo, Commissario straordinario INAIL, e il Direttore Generale Tardiola per avere un quadro della situazione il più possibile aggiornato”, ha dichiarato Chiara Gribaudo (Pd), Presidente della Commissione d’Inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia della Camera dei Deputati.

“È un bene che le due Commissioni si riuniscano congiuntamente per questa importante audizione poco dopo il loro insediamento, perché le tragedie a cui stiamo assistendo meritano la massima attenzione da parte della politica. L’audizione non è rinviabile perché dobbiamo partire dai dati e la presentazione del rapporto annuale INAIL, rinviata a causa del commissariamento voluto dal governo, non può in alcun modo rallentare il nostro lavoro d’inchiesta”, ha concluso la Presidente Gribaudo.