Bocce: all'Auxilium Saluzzo lo scudetto under 18 del volo

L’Auxilium Bertolotto Porte Saluzzo brinda al suo 14° scudetto nel settore giovanile delle bocce.

Nello scorso fine settimana il sodalizio del presidente Pietro Fornetti, in occasione dei campionati di società under 18 per la specialità volo, che si sono tenuti a Noventa di Piave, in Veneto, ha conquistato l’ottavo titolo nazionale di categoria.

Il team saluzzese del direttore sportivo Paolo Costa, nella finale scudetto edizione 2023, ha sconfitto per 8 a 2 ha sconfitto i pari età astigiani del Pro Valfenera.

Un successo meritato da parte della squadra saluzzese che, dopo aver superato brillantemente la fase eliminatoria, in semifinale non perdonava la Perosina, vincendo per 12 a 0.

Una tradizione ventennale a livello giovanile del club saluzzese che è sempre salito su un podio: 14 scudetti, otto under 18, 3 under 14, 2 under 15 ed uno juniores per la petanque.

Alla spedizione veneta erano presenti Francesco Costa, Matteo Gionas Macario,Matteo Torta, Federico Bellino, e Nicolò Buniva, con dirigente accompagnatore Michela Perassi;assenti Gabriele Pascariu e Stefano Versino.

Con la conquista dello scudetto, l’Auxilium parteciperà alla final four di Coppa Europa di club. Per la specialità petanque, nel mese di agosto, il sodalizio saluzzese parteciperà in Svizzera, a Martigny, al Torneo dell’Amicizia di petanque.