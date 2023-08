NOTA UFFICIALE A.C. BRA

"Last but not least", alla voce conferma e alla voce esperienza.

L'A.C. Bra rende noto che, anche per la stagione 2023/2024, Alessandro Marchetti è un giocatore giallorosso.

Adattabile tra difesa e centrocampo, il classe 1988 di origini livornesi era arrivato nella città della Zizzola nel dicembre 2021. Oggi ha preso parte al primo allenamento stagionale, all'Attilio Bravi.