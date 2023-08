Volley femminile A2: LPM BAM Mondovì, sta per iniziare una nuova stagione

L’inizio del mese di agosto segna il conto alla rovescia per l’avvio della preparazione della LPM BAM Mondovì, in vista della nuova stagione sportiva.

Coach Gazzotti e staff incontreranno le atlete mercoledì 16 agosto, per quello che sarà il primo incontro di tutto il gruppo. Dopo una serie di misurazioni e valutazioni fisiche presso lo Sporting Club di Mondovì, si passerà alla parte tecnica al PalaManera.

Grande attesa poi per l’ormai “classica” presentazione a Mondovì Piazza: i giardini e la torre del Belvedere faranno da sfondo alla prima uscita ufficiale della nuova LPM BAM Mondovì.

L’appuntamento per i tifosi e gli affezionati monregalesi è fissato per martedì 22 agosto, alle ore 19.30: un’occasione da non perdere.